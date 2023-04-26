В продажу вышла кукла Барби с синдромом Дауна

Компания Mattel выпустила на рынок первую Барби с синдромом Дауна.

Данная новинка американского гиганта продолжает серию кукол, отличающихся от эталонной фигуристой Барби. В ней вышли, в частности, очень высокие куклы, очень низкие, глухие, с протезом ноги, в инвалидном кресле и так далее. Таким образом, производитель пытался ответить на претензии о том, что оргинальная Барби формирует у детей неправильное представление о теле и завышенные, подчас нереальные, претензии к собственному внешнему виду. У оригинала, выпущенного в 1959 году, напомним, были длинные ноги, тонкая талия и распущенные светлые волосы, а также высокая грудь.

Компания Mattel также сообщила, что тесно сотрудничала с Национальным обществом людей с синдромом Дауна (NDSS), чтобы убедиться, что кукла точно изображает больного человека. На Барби также надето розовое ожерелье, которое представляет собой три кончика 21-й хромосомы, вызывающей синдром. «Это очень много значит для нашего сообщества, ведь они впервые могут играть с куклой Барби, похожей на нее», – сказал президент ассоциации Канди Пикард.

Москва, Елена Васильева

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