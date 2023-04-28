Минпросвещения дало рекомендации о сроках проведения последних звонков и выпускных

Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов в пятницу, 28 апреля, дал рекомендации о сроках проведения последних звонков и выпускных в школах.
В сообщении, распространенном пресс-службой минпросвещения России, Кравцов заявил: «Подходит к завершению учебный год, и мы приняли решение, что 22-23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23-24 июня пройдут выпускные».
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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