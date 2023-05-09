США грозили аннулировать паспорта пожелавшим приехать в Россию ветеранам

США грозили аннулировать паспорта ветеранов, желающих посетить Москву 9 мая для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы», – рассказал дипломат.

Ветераны из США планировали поездку задолго до памятной даты и хотели встретиться с собратьями по оружию, своим решением администрация Белого дома, по сути, не позволила мечте фронтовиков сбыться, добавил Антонов.

«Этот шаг оскорбителен не только для ветеранов, сражавшихся против нацизма, но и для всех, кто помнит священный подвиг. Мы хотим, чтобы американские фронтовики знали: Россия гордится их вкладом в общую Победу», – сказал посол.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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