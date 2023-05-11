В «Одноклассниках» появилась фотовитрина с нейросетью

В «Одноклассниках» появилась фотовитрина с технологиями машинного обучения. Новый сервис – это единая точка входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе «Фото» авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения – создать новый контент для своих друзей и подписчиков.

У сервиса есть несколько удобных функций. Например, «Подборка фотографий» поможет авторам быстро найти фото, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их на свою страницу. Эта возможность уже пользуется популярностью: за время тестового запуска пользователи загрузили через подборки более 250 тысяч изображений. Функция уже работает в приложении на Android и вскоре появится на iOS.

Отдельная вкладка «Идеи» поможет авторам найти идеи для нового контента. С помощью сервиса «Новый образ» с использованием технологий deepfake авторы смогут представить себя в образе знаменитостей, героев известных фильмов и фотоснимков.

«Одноклассники» обновили функции создания цифровых фотокниг и видеоклипов из фотографий. Теперь их работа основана на технологиях машинного обучения и нейросетях, которые позволяют автоматически собрать лучшие фото в слайд-шоу, отсканировать напечатанные и раскрасить архивные черно-белые снимки. Все это позволит авторам разнообразить контент без необходимости обращаться к сторонним приложениям.

Новая фотовитрина уже доступна в разделе «Фото» в приложениях соцсети на iOS и Android.

Москва, Марина Иванова

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