СМИ: Израиль обвинили в убийстве двух десятков журналистов

Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists-CPJ) выпустил доклад с обвинениями в адрес Израиля в убийстве 20 журналистов, за которые страна не понесла никакой ответственности, – сообщает в четверг, 11 мая, американское издание The Hill.

Издание со ссылкой на доклад организации пишет, что «Израиль за последние два десятилетия не понес ответственности за убийства 20 журналистов. В преддверии первой годовщины смерти палестинской журналистки Ширин Абу Акле Комитет по защите журналистов пересмотрел эти 20 случаев и обнаружил модель реакции Израиля, которая, по-видимому, направлена на уклонение от ответственности».

«Израильская армия не проявляет уважения к представителям прессы и обвиняет журналистов в терроризме без объяснения причин. Результат всегда один и тот же – никто не несет ответственности», – говорится также в докладе Международной организации.

Следует напомнить, что 11 мая 2022 года стало известно о гибели журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, которую на Западном берегу реки Иордан на территории Палестины застрелили израильские военные.

Москва, Иван Бабурин

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