Всплеск притока нелегальных африканских мигрантов в Европе составил порядка 300%

Пограничное агентство Евросоюза Frontex опубликовало данные, согласно которым, с января по апрель текущего года рост количества незаконных мигрантов из Африки в Европу составил почти 300%, – сообщает в пятницу, 12 мая, французское издание Le Figaro.

В публикации издания со ссылкой на Frontex говорится, что «количество незаконных прибытий в Евросоюз через центральное Средиземноморье выросло почти на 300% по сравнению с прошлым годом, достигнув цифры в 42,2 тыс. человек. Особенно много мигрантов прибывало в Европу через Тунис. По сравнению с 2022 годом их число выросло на 1100%».

В пограничном агентстве Евросоюза также сообщили, что «банды перевозчиков становятся все более организованными, что объясняет все больший наплыв нелегалов в ЕС. Мигранты пересекают море на плавсредствах, которые для них изготавливают прямо на берегу за 1 тыс. евро».

Брюссель, Иван Бабурин

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