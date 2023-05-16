В Германских соборах начали читать проповеди, написанные искусственным интеллектом

Прелат Бернхард Пиендль Регенсбургского кафедрального собора (Regensburger Dom) Св. Петра в Германии прочитал проповедь, написанную нейросетью, чтобы «относительно четко и ясно» объяснить прихожанам «непростые фразы» из Евангелия от Иоанна, – сообщает во вторник, 16 мая, агентство Sputnik global.

Как пишет агентство, прелат Пиендль сказал: «Я сидел перед компьютером, с нетерпением ожидая, что из этого выйдет, и я могу вам сказать: это было просто ошеломляюще. Через несколько секунд у меня была полностью законченная проповедь. Когда рассказал, что текст был написан искусственным интеллектом, верующие были поражены».

Пиендль также заявил, что не собирается злоупотреблять нейросетями, так как «личные отношения с Богом и верой искусственный интеллект заменить не может».

Регенсбург, Иван Бабурин

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