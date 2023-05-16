В двух странах мира флаги Украины стали раздражать власти и граждан

МИД Китая обратился к иностранным посольствам и международным организациям в Пекине не заниматься политической пропагандой и убрать с фасадов своих зданий украинские флаги, а также баннеры со слоганами в поддержку Киева, – сообщает во вторник, 16 мая, агентство Kyodo News.

Агентство со ссылкой на дипломатические источники пишет, посольства и представительства иностранных государств 10 мая получили уведомление МИД Китая, в котором содержится призыв «избегать возникновения конфликтов между государствами и соблюдать китайские законы и постановления, хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях».

Сообщается, что посольства Польши, Канады и Германии в Пекине вывесили баннеры в цветах украинского флага с надписями на китайском и английском языках, призывающими к поддержке Украины.

На другом конце мира, в Германии у ратуши города Висмар несколько молодых людей сорвали и уничтожили флаг Украины, – сообщило немецкое издание Spiegel.

Со ссылкой на представителя полиции Висмара издание пишет, что «об инциденте стало известно во вторник, 16 мая, но, скорее всего, все произошло в понедельник вечером».

«Мотив осквернения флага, который висел там уже много месяцев, пока неясен. Полиции удалось получить видеозапись инцидента. Судя по видеозаписи, в уничтожении флага участвовали несколько молодых людей. Им грозит наказание за порчу имущества и надругательство над флагами и государственными гербами иностранных государств. В Германии эти действия наказуемы», – сообщили корреспонденту Spiegel местные правоохранители.

Пекин, Иван Бабурин

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