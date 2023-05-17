Россияне рассказали, как монетезируют свое хобби

Практически все россияне имеют свое хобби, и треть монетизируют увлечения. Опрос о том, как заработать на хобби, провели соцсеть «Одноклассники» и сервис «Зарплата.ру».

Оказалось, что хобби имеют 92% опрошенных, и 34% его монетизировали. 43% из тех, кто зарабатывает на своих хобби, продают товары, 38% – оказывают услуги, 9% – зарабатывают на создании контента. При этом 37% реализуют собственные изделия и услуги через социальные сети. Половина участников опроса, зарабатывающих на своих увлечениях, отмечают, что занимаются хобби более пяти лет.

В топ-5 хобби, которые помогают россиянам зарабатывать, вошли:

рукоделие (35%);

рисование (10%);

садоводство (8%);

спорт (7%);

интеллектуальные игры (6%).

Наиболее редкие увлечения – кутюрная вышивка, декорирование стен венецианской штукатуркой, печное ремесло, судомоделизм, радиотеатр, изготовление сванской соли.

Большинство увлечений добавляют в бюджет до 10 тысяч рублей – такую сумму от хобби указали 78% людей, у 11% получается зарабатывать до 30 тысяч, до 50 тысяч выручают 5% зарабатывающих на хобби респондентов, по 3% выбрали варианты от 50 до 100 тысяч рублей и более 100 тысяч рублей.

«Мы хотим, чтобы люди могли не только находить и выкладывать интересный контент о своих увлечениях в соцсети, но и иметь возможность зарабатывать благодаря своим хобби. Для этого мы запускаем разные программы поддержки авторов, даем возможность пользователям продавать свои товары и услуги прямо в профиле или группе в ОК. Уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают в ОК до 100 тысяч рублей в месяц, в первую очередь в самых востребованных категориях увлечений: рукоделии, кулинарии и путешествиях. В сервисе «Увлечения» тематический контент смотрят более 21 миллиона человек в месяц: мы видим, что они активно подписываются на блогеров, которые делают вещи (одежду, сувениры и многое другое) своими руками, создают гайды по здоровому питанию, продают авторские экскурсии или туры в необычные места страны», – отметил Сергей Томилов, директор по контенту соцсети «Одноклассники».

Исследование также показало, что свой заработок увлеченные россияне тратят на дальнейшее развитие хобби (42%) или свои нужды (48%) либо делают с него накопления (10%).

Москва, Марина Иванова

© 2023, РИА «Новый День»