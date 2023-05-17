В Пермском кафе продают кофе на грудном молоке

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в среду, 17 мая, сообщил, что занимается проверкой информации о том, что в одном из кафе Перми продают кофе на грудном молоке, – сообщает РИА Новости.

В региональном управлении ведомства сообщили, что информацию о продаже такого кофе ранее опубликовало само заведение – там уточняли, что у кафе 9 поставщиков (кормящих мам), заявляли, что продукт безопасен.

«Реализация такого молока запрещена и противоречит законодательству», – отметили в ведомстве.

Пермь, Иван Бабурин

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