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Четверг, 18 мая 2023, 15:59 мск

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Русских хакеров обвинили в атаке на польские СМИ

Издание Wpolityce заявило о том, что ее интернет-сайт якобы атакован злоумышленниками из России. Пользователи в соцсетях заявили, что проблемы возникают также с ресурсами других ведущих польских изданий.

Как говорится в сообщении в твиттере издания, на сайт идет хакерская DDoS-атака, что приводит к временным проблемам с его открытием.

«Согласно информации, полученной из министерства информатизации, за атакой стоят российские хакерские группы. Также были атакованы и другие польские порталы», – сообщили в Wpolityce.

В частности, проблемы возникли с доступом к сайтам других ведущих польских изданий, таких как Super Express, Gazeta Wyborcza и Rzeczospolita. Об этом заявили и пользователи в социальных сетях.

Между тем, само министерство информатизации на своих ресурсах не публикует информации о какой-либо российской хакерской атаке.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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