Индийским полицейским рекомендуют или похудеть, или уволиться

Полиция индийского штата Ассам будет регистрировать «индекс массы тела» всех сотрудников, в связи с чем просит офицеров похудеть или уволиться с работы, – сообщает в четверг, 18 мая, индийский телеканал WION.

В сообщении телеканала говорится: «Высокопоставленный чиновник полицейского управления индийского штата Ассам заявил, что с середины августа они будут «профессионально регистрировать» индекс массы тела всех сотрудников. Офицерам, попадающим в категорию «тучных», будет предоставлена возможность снизить вес до ноября или добровольно уйти в отставку».

Со своей стороны, генеральный директор полиции штата Ассам Пракаш Сингх заявил, что станет первым офицером в полиции, у которого будет зафиксирован индекс массы тела».

«Офицеры, страдающие от медицинских заболеваний, будут освобождены от обязанности снижать вес», – отметил Сингх.

Нью-Дели, Иван Бабурин

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