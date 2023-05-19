«Ночь музеев» по всей стране будут транслировать в «Одноклассниках»

В соцсети «Одноклассники» будет идти трансляция «Ночи музеев» из двух десятков культурных учреждений от Санкт-Петербурга до Владивостока. К старту проекта в сервисе «Увлечения» появился раздел с видео про культуру. В отдельной вкладке можно найти видео от десятков музеев, галерей и культурных центров со всей России.

В официальной группе «Культура в ОК» пользователи смогут найти канал с эфирами разных культурных институций. Информационный портал «Культура Урала» расскажет про камни и минералы, Политехнический музей – про автомобильную коллекцию с переводом на русский жестовый язык, Приморская государственная картинная галерея – про русское искусство. Музей-заповедник «Петергоф» представит экскурсию по дворцу «Коттедж», Новосибирский краеведческий музей – по постоянным экспозициям «Сибирь в древности» и «История Новосибирской области», Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева – по выставке «Эллинские мудрецы», а Государственный музей А. С. Пушкина расскажет про историю современного искусства.

А еще с сегодняшнего дня пользователи могут установить настроения из культурны учреждений: «Знаток культуры» от портала «Культура.РФ», «Корона с изразца» от музея Москвы, «Любуюсь башней» от музея-заповедника «Казанский Кремль», «Кораблик с парусом» от музея Мирового океана, «Супрематизм» от Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко.

Москва, Марина Иванова

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