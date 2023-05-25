Итоги опроса: получение премии или начало отпуска – лучшие рабочие дни россиян

SuperJob выяснил, какие дни россияне считают самыми лучшими на работе. Как оказалось, почти треть респондентов считают, что за весь прошлый год у них вообще не было ни одного светлого дня. Это самый популярный ответ.

На втором месте – день получения премии, так ответили 9 % человек. Чуть меньшее количество респондентов выбрали день, когда удалось достичь отличных показателей. Праздники и корпоративные мероприятия запомнились 6%. Для каждого двадцатого лучшим рабочим днем в году стал тот, когда начался отпуск, причем по сравнению с 2021 годом отпуска стали радовать россиян чуть чаще. Празднование своего дня рождения заполнили 2% опрошенных, остальные назвали другое, в том числе переход на удаленку, защиту проекта, победу в профсоревновании, успешное прохождение проверки. 6% респондентов назвали прекрасным каждый рабочий день.

За прошедший календарный год мужчины чаще радовались премиям, женщины – отпускам.

Москва, Марина Иванова

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