«Одноклассники» запускают шоу о хобби

«Одноклассники» запускают линейку шоу о хобби россиян: о мужских и женских увлечениях, животных, про кулинарию, путешествие и другое. Всего для летнего сезона отснято более 50 эпизодов для семи разных проектов, публиковаться серии будут в сервисе «Увлечения».

«Наше первое в этом году шоу «ОКнутые люди» показало, что пользователям интересен контент про хобби, который демонстрируют не приглашенные звезды, а такие же обычные люди, как они сами. Шоу собрало более 90 миллионов просмотров на платформе. Опираясь на положительный опыт, мы продолжаем увеличивать объем оригинального контента в ОК, в том числе за счет хобби-шоу собственного производства, и запуск целой линейки новых проектов позволит нам и дальше поддерживать восприятие соцсети как платформы для хобби и увлечений. Благодаря новым проектам мы рассчитываем повысить вовлеченность аудитории, а также дать пользователям полезный контент о том, чем им нравится заниматься», – прокомментировала Наталия Радченкова, директор по маркетингу соцсети.

Темы шоу были выбраны с учетом активности в сервисе «Увлечения», который ежемесячно посещают более 22 миллионов человек, и сезонных интересов пользователей «Одноклассников». Зрители смогут узнать оригинальные рецепты блюд для дома и дачи, отправиться в виртуальное путешествие по России, получить полезные советы от профессионалов по содержанию своих питомцев и даже выбрать для себя новые необычные хобби.

Летний сезон открывает шоу «Мое хобби лучше». Ведущие – Екатерина Скулкина и Олег Верещагин – будут разрушать существующие стереотипы про «мужские» и «женские» хобби. Они опробуют распространенные увлечения россиян на себе и на собственном примере покажут, что для занятия любимым делом пол не важен. Эпизоды шоу будут выходить каждый вторник.

Следующее шоу – «В мире домашних животных» – стартует 7 июня. Контенту про питомцев посвящена отдельная вертикаль в разделе «Увлечения». Эта тематика входит в топ-10 интересов пользователей соцсети по охвату и вовлеченности. Кстати, соцсеть будет использовать видео своих пользователей – с момента запуска «Одноклассников» здесь появились топовые блогеры, снимающие животных.

30 июня стартует тревел-шоу «ОК, мам, поехали», в котором телеведущий Иван Чуйков вместе со своей мамой Ириной отправятся в путешествие по России. Ведущие проекта покажут, насколько новыми могут быть места для людей разных поколений.

Линейку кулинарного контента пополнит коллекция программ. Шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем расскажет пользователям о простых блюдах, которые этим летом сумеет повторить каждый.

Москва, Марина Иванова

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