В Германии задержан первый «климатический пьяница»

В Германии на баварском курорте Гармиш-Партенкирхен задержали первого «климатического пьяницу», выступавшего против засилья автомобилей и вреда экологии, – сообщает в пятницу, 2 июня, немецкое издание Bild.

Издание пишет, что в последнее время в Германии активизировались климатические активисты, которые приклеивают себя к асфальту, чтобы перекрыть движение для привлечения к проблемам экологии. Недавно на баварском курорте Гармиш-Партенкирхен был задержан 45-летний мужчина, который решил обратить внимание на засилье автомобилей в новом формате. На вызов приехали полицейские, которые готовились отклеивать нарушителя от дороги. Но оказалось, что он просто сидел на стуле на проезжей части и пил пиво. Мужчину задержали и поместили в тюрьму».

«Первого в Германии климатического пьяницу обвиняют в том, что он перекрыл движение, оскорблял водителей и показывал им средний палец. Адвокат задержанного говорит, что это было не нарушение порядка, а акция протеста – так он выступал против засилья автомобилей и слишком плотного движения», – пишет Bild.

Берлин, Иван Бабурин

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