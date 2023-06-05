Еноты нанесли «Матч ТВ» ущерб на 700 тысяч рублей

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил информацию о том, что еноты, перекусив телевизионные кабели во время трансляций с соревнований по гольфу в Геленджике, нанесли ущерб телекомпании в размере 700 тысяч рублей, – сообщает Интерфакс.

Тащин, в частности, сказал: «История забавная и одновременно достаточно печальная – телевизионное оборудование, которое повреждено енотами в нескольких местах, стоит немалых денег. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 700 тысяч рублей, рассчитываем на компенсацию. Конечно, претензий к енотам с нашей стороны нет, надеемся, что с их пищеварением и здоровьем все в порядке»

В свою очередь, в заявлении, опубликованном на сайте телеканала, говорится: «Телеканал «Матч ТВ» подтверждает, что данный инцидент имел место быть. Гольф-клуб, на котором проходили соревнования, расположен вдали от жилых кварталов, имеет натуральные и искусственные ограждения, однако несколько телевизионных кабелей были повреждены, предположительно, дикими енотами».

Москва, Иван Бабурин

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