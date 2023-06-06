СМИ: Нью-Йоркские власти уставили автомат с приспособлениями для употребления наркотиков

В Нью-Йорке власти решили улучшить жизнь наркоманов раздачей полезных приспособлений для зелья. Городской автомат бесплатно выдает трубки для крэка и бальзам для губ в подарок, – сообщает во вторник, 6 июня, издание New York Post.

В первополосной публикации издания говорится: «Администрация Нью-Йорка представила уличный торговый автомат, который предлагает «полный фарш» потребителям наркотиков: от трубок до лекарства от передоза».

В городском департаменте здравоохранения сообщили, что «автоматы будут размещены в самых зараженных наркотиками районах города вместо привычных машин с конфетами и чипсами, в попытке бороться с всплеском передозировок».

Комиссар по здравоохранению Эшвин Васан заявил корреспонденту New York Post: «Каждые три часа мы теряем нью-йоркца из-за наркотиков. В ассортименте будут предложены: препарат от передозировки, тест-полоски, наборы «более безопасного курения» – трубка, мундштук и бальзам для губ, презервативы, никотиновая жвачка и набор первой помощи. Скоро могут появиться и шприцы. Автоматы уже установлены в других местах, в том числе в Филадельфии и Неваде, а также в Австралии и в Дании».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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