37% россиян хотели бы зарабатывать на своем блоге

Социальная сеть «Одноклассники», сервис «Работа.ру» и компания «СберМаркетинг» провели исследование и выяснили, сколько россиян хотят вести свой блог, чтобы зарабатывать на нем, и какие темы они выбирают.

Как показал соцопрос, с июня 2022 года количество россиян, желающих стать профессиональными блогерами, увеличилось с 33% до 37%. Каждый третий респондент сообщил, что хотел бы вести блог о путешествиях и туризме. Столько же опрошенных хотели вести блог на авторские темы, например, о жизни питомцев или здоровье. Из необычных вариантов – блог о ремонте бытовой техники, истории анимации и обзоры настольных игр.

Также популярными темами оказались психология, сериалы, кино и книги – такой блог с удовольствием бы вели 20% участников исследования. 16% хотели бы рассказывать об искусстве, 15% – о кулинарии, рецептах и еде, еще 12% – о спорте и правильном питании. Каждый десятый в качестве темы выбрал современные технологии и гаджеты, 9% – компьютерные игры и индустрия развлечений.

Наименее распространенным оказалось желание вести блог на тему красоты и косметики (7%), финансов и криптовалюты (7%), также менее популярными оказались блоги о моде (6%), жизни звезд и о поп-культуре (6%).

По данным социальной сети «Одноклассники», с начала 2023 года отмечается рост числа авторов, которые зарабатывают на своем контенте. За первые месяцы действия программ монетизации к ним присоединились более тысячи новых блогеров и групп с уникальным контентом. В рамках программ монетизации больше всего доходов получают авторы блогов о путешествиях, автомобилях, кулинарии, юморе, а также авторы категории «Дом и сад». В среднем популярные блогеры зарабатывают на своем контенте более 100 тысяч рублей в месяц, не считая доходов от интеграций брендов – подсчитали аналитики социальной сети.

Среди основных причин не вести блог самая популярная – нежелание становиться публичной персоной (43%). 35% опрошенных заявили, что просто не хотят заниматься этим делом, 31% плохо разбираются в создании и продвижении контента, еще 28% уверены, что им нечего рассказать. 26% опрошенных признались, что у них не хватило бы сил и времени на ведение блога, а 25% избегают социальных сетей.

Исследование проводилось в июне 2023 года. В нем приняли участие 4500 пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России. Все опрашиваемые были старше 18 лет.

Москва, Ангелина Сергеева

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