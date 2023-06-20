Немецкое популярное издание заменит ряд сотрудников «искусственным интеллектом»

Сотрудники немецкого издания Bild, который входит в медиаконцерн Axel Springer, со ссылкой на электронные письма от руководства компании сообщили, что ряд должностей в издании планируется заменить искусственным интеллектом, передает во вторник, 20 июня, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание со ссылкой на сотрудников Bild приводит цитату из письма, в котором говорится: «К сожалению, вам придется расстаться с коллегами, чьи задачи, заменяются в цифровом мире искусственным интеллектом. …Сокращению будут подлежать функции сотрудников печатного производства, корректоров, фоторедакторов, секретарей, а также редакционных директоров».

Согласно информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, медиаконцерн Axel Springer планирует за счет замены сотрудников издания на ИИ сэкономить около €100 млн.

Берлин, Иван Бабурин

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