Жительница Сибири полтора года получала соцвыплаты на вымышленного ребенка

Жительница Новосибирска подделала свидетельство о рождении ребенка и похитила почти полмиллиона рублей соцвыплат. Мошенница получила условный срок.

Летом 2020 года 24-летняя женщина предъявила в Центре социальной поддержки населения поддельное свидетельство о рождении ребенка. В обман поверили и назначили выплаты в качестве государственной компенсации за уход за малышом.

За полтора года аферистка получила около полумиллиона рублей. Когда мошенническую схему раскрыли, в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

В результате причиненный государству ущерб с осужденной взыскали, а ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»