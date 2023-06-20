Итоги опроса: две трети работодателей считают важным хобби у соискателей

Две трети работодателей считают информацию о хобби важной строчкой в резюме соискателей. Об этом говорят результаты опроса, который провели «Одноклассники» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор». Большинство опрошенных (36%) дали информации об увлечениях оценку 3 балла из 5 по шкале важности. Каждый десятый (10%) признался, что хобби совсем не важны для него при приеме человека на работу, и оценил важность этого раздела резюме на 1 балл из 5. Ровно треть – 33% респондентов присвоили важности наличия увлечений в резюме 2 балла. 17% опрошенных работодателей считают, что увлечения соискателей важны, и оценивают кандидата по наличию информации о хобби (соответствует оценке 4 из 5 баллов). Только 3% считают, что хобби крайне важны, и оценивают эту строку в резюме на 5 баллов из 5.

Больше половины респондентов (59%) ответили, что используют информацию о хобби в резюме для оценки уровня культуры и ценностей кандидатов. 51% отмечают, что увлечения соискателей говорят о всестороннем развитии. 39% работодателей изучают хобби, чтобы найти навыки, полезные для работы.

«Увлечения потенциального сотрудника в первую очередь позволяют оценить, насколько он подходит компании и руководителю по культуре и софт-скиллам. Хобби кандидата – это признаки, по которым HR-специалист может предположить, каков человек в общении, отношении к работе, взаимодействии с коллегами, как впишется в коллектив. Например, если в числе увлечений написано, что кандидат выиграл какое-то соревнование, в одиночку или был капитаном команды, это может говорить о высоком уровне дисциплины, ответственности – или о лидерских качествах, «достигаторском» подходе к решению задач. При поиске младших специалистов (джунов) наличие хобби играет более важную роль, так как хард-скиллов у молодых специалистов, как правило, не так много. Опытный рекрутер при выяснении списка любимых книг, например, может понять, как у человека развиты софт-скилы», – прокомментировала директор по персоналу социальной сети «Одноклассники» Вера Маневич.

Что касается популярности различных увлечений россиян в целом, то, по данным социальной сети «Одноклассники», контент о хобби интересуют более 20 миллионов жителей России. В первом квартале ежемесячная аудитория контента из раздела «Увлечения» соцсети почти достигла 60% от общей посещаемости площадки. Самыми популярными хобби россиян в первой половине 2023 года стало все, что связано с приготовлением еды, садом и дачным отдыхом, handmade, – видео этих тематик смотрит наибольшее число людей. Востребованными увлечениями являются прыжки с парашютом, дайвинг и серфинг.

Екатеринбург, Марина Иванова

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