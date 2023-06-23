Власти Ингушетии раздадут более пяти тысяч овец для жертвоприношения малоимущим жителям республики

Глава Игушетии Махмуд-Али Калиматов в пятницу, 23 июня, распорядился передать для жертвоприношения по случаю празднования мусульманского праздника Курбан-байрам передать малоимущим жителям республики более пяти тысяч овец, – сообщают местные СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой главы Ингушетии, в частности, говорится: «глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял решение закупить у государственных сельскохозяйственных предприятий региона и местных фермеров и раздать малоимущим и многодетным семьям для совершения обряда жертвоприношения более пяти тысяч овец. Животные будут розданы жителям региона, а также Пригородного района Северной Осетии. Обследованием закупаемого скота займутся специалисты ветеринарного управления республики».

«Мы понимаем, что сегодня не у всех семей есть возможность приобрести животное для совершения ритуального жертвоприношения на Курбан-байрам, речь идет о малоимущих и многодетных семьях, которым надо помочь. Также будет оказана помощь семьям погибших сотрудников правоохранительных органов и семьям участников СВО», – заявил глава Ингушетии Калиматов.

Следует отметить, что в Ингушетии в связи с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) объявлены нерабочими три дня – с 28 по 30 июня включительно.

Магас, Иван Бабурин

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