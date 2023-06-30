В «Одноклассниках» появилась темная тема

«Одноклассники» запустили темную тему для десктопа – это одна из самых ожидаемых функций для пользователей, которые предпочитают заходить в соцсеть с компьютера. Таким образом, теперь пользоваться сервисом в условиях низкой освещенности будет комфортнее, а кроме того, это решение улучшает визуальную доступность веб-версии сайта для слабовидящих людей.

Как сообщили в пресс-службе соцсети, чтобы изменить тему, пользователям необходимо открыть выпадающее меню под аватаркой в правом верхнем углу и выбрать темную тему. Также изменение доступно в настройках профиля. Темную тему можно включить на всех платформах: в мобильных приложениях на iOS и Android, десктопной и мобильной версиях соцсети.

В «Одноклассниках» доступна и системная тема. При ее использовании интерфейсы соцсети будут затемняться вместе с браузером или устройством согласно расписанию в настройках.

Москва, Марина Иванова

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