Лодки каспийских браконьеров хотят отдать на нужды СВО

В Дагестане рассмотрят вопрос передачи конфискованных браконьерских лодок на нужды российских военнослужащих. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Меликов.

Просьбу о передаче армии в зону специальной военной операции конфискованных у браконьеров лодок получили от военкоров главы Дагестана, Татарстана, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев.

«Сергей Меликов поручил руководителю администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексею Гасанову проработать вопрос совместно с пограничным управлением и представить соответствующие предложения для принятия дальнейших решений», – говорится в сообщении пресс-службы.

Активисты отмечают, что практика передачи армии конфискованного имущества широко применяется в Приморском крае и могла бы распространиться на другие регионы.

Махачкала, Зоя Осколкова

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