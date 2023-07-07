«Одноклассники» и Банк России запустили совместный проект «Финансы в семье»

Ко Дню любви, семьи и верности «Одноклассники» и Банк России подготовили несколько активностей, посвященных способам ведения семейного бюджета. Пользователи соцсети смогут присоединиться к эфиру с психологом и автором блога в ОК, установить тематические рамки на аватар, а также узнать все о составлении финансового плана для всей семьи.

С 7 по 14 июля в группе проекта «Финансовая культура», которую ЦБ РФ ведет в ОК, пройдет серия прямых эфиров. 10 июля в 17.00 психолог Максим Коваленко и Станислава Брусенская, автор блога «Семейные приколы и родительские хитрости» в Одноклассниках», проведут прямой эфир «Деньги в семье» и ответят на вопросы пользователей. 12 июля Александр Коланьков, советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, расскажет, как разумно вести семейный бюджет.

Из тематических карточек пользователи смогут узнать о том, как вести семейный бюджет, как составить семейный финансовый план и какие льготы и субсидии доступны многодетным семьям.

К старту проекта пользователи смогут отправить стикеры с устойчивыми выражениями про денежные взаимоотношения в семье: «Нужно обсудить», «Сдачу оставь себе», «У меня есть план» и другие. Также тематические рамки для установки на аватар в ОК доступны в приложении «Волшебные рамки».

«Одноклассники» регулярно проводят социальные и образовательные проекты. Так, в апреле этого года ОК и музей Банка России запустили проект «Секреты денег: от истории к современности», который рассказал пользователям об эволюции денег и о коллекционировании монет и купюр. В сентябре прошлого года ОК и Банк России провели серию эфиров с экспертами для повышения финграмотности пользователей.

Москва, Елена Владимирова

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