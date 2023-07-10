«Одноклассники» помогут блогерам создать собственное шоу

Социальная сеть «Одноклассники» запускает проект для блогеров, который даст им возможность создавать свои оригинальные шоу. Авторы, которые придумают, опишут и защитят свои идеи, получат возможность бесплатно реализовать их на платформе ОК. Премьера шоу победителей состоится эксклюзивно в соцсети до конца 2023 года.

Воплотить проекты соцсеть поможет совместно с командой профессиональных продюсеров, сценаристов, производителей и дистрибьюторов контента. Бюджет каждого авторского шоу будет определяться индивидуально. Участвовать в конкурсе могут все блогеры, у которых на момент подачи заявки есть группа в ОК. Подача заявок продлится до 15 августа.

Сергей Томилов, директор по контенту соцсети «Одноклассники»:

«Мы постоянно работаем над повышением качества контента в ОК, с фокусом на самых популярных увлечениях наших пользователей. Только за последний год на платформе появились сотни уникальных авторов и оригинальный контент от соцсети. Теперь мы хотим помочь блогерам на нашей платформе запустить собственные эксклюзивные проекты. Авторы получат возможность поработать с профессиональным продакшном и избежать ошибок при создании своих шоу. Кроме того, оригинальный контент может заинтересовать рекламодателей, с которыми блогеры смогут поработать в дальнейшем – для новых выпусков шоу или в рамках интеграции в свой регулярный контент в ОК».

Креативные идеи авторов будет отбирать в несколько этапов профессиональное жюри из представителей команды ОК и компаний, специализирующихся на создании профессионального контента. Для подачи заявки на сайте проекта автору нужно будет описать свою идею с обоснованием, почему она может быть интересна аудитории соцсети, а также отразить примерный бюджет проекта. Концепция шоу должна соответствовать одной из 13 фокусных и наиболее популярных тематик хобби пользователей, которые отражают позиционирование ОК как платформы для увлечений. После этого жюри определит финалистов для защиты проектов перед экспертами. Победители будут названы до конца третьего квартала этого года.

Авторы выбранных идей присоединятся к профессиональной команде, которая будет работать над воплощением их идеи и сопровождать их от этапа проработки сценария до финального продюсирования и продвижения на платформе ОК. Команда соцсети даст блогерам рекомендации по созданию контента в том числе с учетом алгоритмов ОК и интересов пользователей. Автор будет полностью вовлечен в процесс съемок, постановку и воплощение идеи.

Помогать в создании проектов будет команда CTRL+M – DIGITAL которая создала свыше 200 выпусков шоу разного формата и занимается развитием контента у десятков блогеров. Среди проектов есть как телевизионные шоу («Пацанки» и «Адский Шеф»), так и контент для YouTube-каналов «Пушка», «Drunk kitchen», «Пинк Шугар», «Зожнутые», «Луи Вагон», «Цуефа», «В первый раз» и другие.

Москва, Елена Владимирова

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