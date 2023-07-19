Более 8 тысяч писателей выступили против искусственного интеллекта

Более 8 тысяч писателей хотят запретить использовать свои книги для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает AP.

Авторы направили коллективное письмо руководителям крупных IT-корпораций, в котором указали на то, что их произведения защищены авторским правом, а на их использование необходимо получать разрешение и выплачивать компенсацию правообладателю.

«Миллионы книг, статей, эссе и стихотворений, защищенных авторским правом, становятся «пищей» для систем ИИ – это бесконечные обеды, за которые никто не платит. Вы тратите миллиарды долларов на разработку технологии искусственного интеллекта. Будет справедливо, если вы вознаградите нас за использование наших произведений, без которых ИИ был бы ограниченным», – говорится в письме.

Кроме того, авторы высказали опасение, что основанный на их произведениях ИИ «угрожает нанести ущерб профессии, наводнив рынок посредственными, написанными машинами книгами, рассказами и журналистикой».

Лондон, Зоя Осколкова

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