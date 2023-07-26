В Ингушетии хотят запретить жениться без теста на ВИЧ и наркотики

Власти Ингушетии намерены ввести запрет на бракосочетание без справки об отсутствии ВИЧ-инфекции и анализов крови на наличие наркотических веществ. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе администрации Малгобекского района.

Предложение о введении обязательного тестирования для желающих заключить брак озвучил глава Миннаца республики Ваха Беков. Министр отметил, что наличие в крови наркотических веществ, а также ВИЧ-инфекции и других заболеваний перед свадьбой будут выявлять по анализу крови. При этом подлинность медицинских справок власти намерены тщательно проверять.

«Нельзя допускать выдачи справок о том, что человек здоров, молодым людям из обеспеченных семей. Только так мы сможем предотвратить распространение наркотиков среди молодежи, а в последующем и разводов», – отметил имам Малгобека Ибрагим Батыров, присутствовавший на обсуждении.

Кроме того, в республике хотят штрафовать за развод по причине приема наркотиков. Штраф грозит родителям, которые женили своего наркозависимого сына, обманув родственников невесты.

Планируется, что нововведения будут одобрены властями муниципалитетов и духовенством к сентябрю.

Магас, Зоя Осколкова

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