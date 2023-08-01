В Санкт-Петербурге в День ВДВ пригрозили отключить фонтаны

Представитель государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» во вторник, 1 августа, заявил, что в городе в День Воздушно десанетных войск (ВДВ) 2 августа могут отключить некоторые фонтаны если в них начнут купаться десантники, – сообщают СМИ. Об этом сообщили в

В сообщении пресс-службы Санкт-петербургского водоканала в группе «ВКонтакте» говорится, что «в день воздушно-десантных войск (ВДВ) фонтаны будут работать в обычном режиме – с 9 до 22 часов. Однако при обнаружении специалистами организации тех, кто захочет искупаться в фонтане, подачу воды в соответствующие архитектурные сооружения прекратят».

«Купание в фонтанах негигиенично и травмоопасно. Кроме того, оно способно привести к повреждению конструкции. Бережное отношение к водным жемчужинам сохранит не только их работоспособность, но и ваше здоровье!» – заявили в «Водоканале Санкт-Петербурга».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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