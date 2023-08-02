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Среда, 2 августа 2023, 20:52 мск

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Премьер Канады объявил о разводе с женой

Джастин Трюдо Фото: twitter.com/CanadianPM

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду, 2 августа, сообщил общественности о своем разводе с женой Софи.

На своей странице в одной из соцсетей Трюдо написал: «Привет всем! Мы с Софи хотели бы поделиться тем, что после многих содержательных и трудных разговоров приняли решение расстаться. Как и прежде, мы остаемся дружной семьей, глубоко уважающей и любящей друг друга, а также всё, что мы построили и еще будем строить. Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать нашу и их частную жизнь».

Оттава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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