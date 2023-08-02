Израиль проведет эксперимент по раздельному купанию мужчин и женщин

В Израиле по инициативе министра экологии Идит Сильман в рамках эксперимента со следующей недели в двух природных заповедниках будет введено раздельное купание для мужчин и женщин, – сообщает израильский портал «Гаарец».

В заметке на портале говорится, что проект по раздельному купанию было решено запустить, несмотря на возражения юристов, которые заявляют, что своим решением Идит Сильман наносит ущерб принципу равенства и напоминают о запрете гендерной сегрегации в общественном пространстве.

Другой израильский ресурс сайт «Аруц-7» сообщает, что пока раздельное купание будет проводиться в заповедниках Управления природы и парков Израиля «Эйн Хания» и «Эйнот Цуким», чтобы не создавать неудобства основной массе отдыхающих.

«В «Эйн Хания» раздельно купаться мужчинам и женщинам будет разрешено по воскресеньям и средам в нерабочие часы между 17:00 и 20:00, при этом по четвергам объект будет открыт в эти часы для всей остальной публики. В заповеднике «Эйнот Цуким» по средам и четвергам будет введено «утреннее раздельное купание» с 06:30 до 08:00.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»