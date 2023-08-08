Ребенок дал укусить себя ядовитому пауку, чтобы стать «супер-героем»

В Боливии восьмилетний мальчик дал укусить себя ядовитому пауку «черная вдова», чтобы стать похожим на «Человека-паука», в результате чего был госпитализирован, – сообщает издание Odditycentral.

Издание в своей заметке пишет, что «не осознавая последствий укуса, ребенок схватил паука и посадил его на ладонь в надежде, что его укусят. Он исполнил свое желание, а затем направился домой, где у него начались боли в теле и сильный мышечный спазм. Примерно через три часа мучений он сказал матери, что его укусил паук».

Руководителем программы по борьбе с зоонозными заболеваниями Департамента здравоохранения города Оруро Эрнесто Васкес сказал: «Ребенок, не задумываясь о риске, поднял паука и положил на тыльную сторону ладони, куда паукообразное укусило. Отвечая на наши вопросы, ребенок сказал, что он подобрал паука с простой целью – он хотел стать Человеком-пауком».

После определения вида паука врачи ввели соответствующее противоядие, и состояние мальчика стабилизировалось только через 30 минут.

Издание также пишет, что очень похожий случай был зафиксирован в 2020 году, когда трое мальчиков из боливийского города Чаянта спровоцировали паука «черная вдова» укусить их с целью стать «настоящими людьми-пауками».

Ла-Пас, Иван Бабурин

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