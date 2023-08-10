Стало известно, на какое количество россиян повлияли санкции

Фонд «Общественное мнение» в четверг, 10 августа, опубликовал итоги исследования, по итогам которого выяснилось, что 56% россиян считают, что введенные после начала СВО на Украине санкции, никак не влияют ни на них лично, ни на их образ жизни.

В документе, опубликованном на сайте ФОМ, говорится: «14% россиян говорят, что санкции, введенные после начала СВО на Украине, сильно влияют на них лично и на их образ жизни. Каждый четвертый (25%) опрошенный утверждает, что санкции влияют не очень сильно, 56% – что совсем не влияют».

«Санкции против России ввели для того, чтобы ослабить влияние России на мировой арене считают 41% россиян, еще 33% – чтобы подорвать доверие населения России к властям, 28% – чтобы подчинить Россию, присвоить ее ресурсы», – сообщили россияне в ходе опроса Фонда «Общественное мнение».

На вопрос, в чем именно ощущается влияние санкций, респонденты назвали: «повышение цен (18%), дефицит товаров, услуг и уход из РФ различных компаний (7%), проблемы с выездом за рубеж (2%) и снижение уровня жизни (2%)».

Как отмечают исследователи, 67% из числа опрошенных считают, что санкции были бы введены в любом случае, 20% – что санкции введены из-за начала Россией СВО.

Москва, Иван Бабурин

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