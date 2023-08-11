В России снизилась естественная убыль населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пятницу, 11 августа, сообщила, что за первые шесть месяцев 2023 года в России на 29% сократилась естественная убыль населения по сравнению с первым полугодием 2022 года.

В документе, опубликованном на сайте Росстата, в частности, говорится: «Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-июне 2023 года сократилась на 29% по сравнению с первым полугодием 2022 года, составив 272,5 тыс. человек против 383,8 тыс. человек годом ране».

«Число родившихся в январе-июне 2023 года снизилось на 3% – до 616,2 тыс. детей с 635,2 тыс. в январе-июне 2022 года. Число умерших в РФ в январе-июне 2023 года сократилось на 12,8% – до 888,7 тыс. человек с 1 млн. 019,0 тыс. человек за аналогичный период 2022 года. Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2022 году уменьшилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599 тыс. 616 человек против 1 млн 042 тыс. 675 человек в 2021 году», – отметили также в статистическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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