«Одноклассники» запускают конкурс для региональных медиа

Социальная сеть «Одноклассники» запускает конкурс для региональных изданий OK Media Challenge 2023. Участники научатся эффективным приемам работы с инструментами продвижения контента и узнают, как увеличить число подписчиков. Победители получат промокоды на размещение рекламы в соцсети и фирменный мерч ОК.

Конкурс будет проходить с 28 августа до 24 сентября. Он включает в себя обучающую программу, состоящую из теории и практических заданий. За каждое выполненное задание участникам будут начисляться баллы. Оценивать работу и давать обратную связь медиа будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.

«Успешное прохождение OK Media Challenge 2023 может стать новым этапом развития для медиа в «Одноклассниках» и помочь в увеличении охватов, повышении вовлеченности аудитории, а также в привлечении новых подписчиков. Подать заявку могут представители всех российских региональных медиа до 24 августа включительно. Из всех заявок 25 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе», – рассказали в пресс-службе ОК.

В прошлом году заявки на участие подали 130 представителей региональных изданий, из них 30 прошли отборочный тур и попали в конкурс.

Москва, Ангелина Сергеева

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