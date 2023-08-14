Генпрокуратура предупредила торговцев, поставщиков и производителей об ответственности за манипуляции с ценами

Генеральная прокуратура России в понедельник, 14 августа, выступила с предупреждением в адрес производителей, поставщиков и продавцов социально значимой продукции об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры.

В сообщении, распространенном пресс-службой генпрокуратуры, в частности, говорится: «По поручению Игоря Краснова (генеральный прокурор РФ, – прим.ред.) приняты меры по защите граждан от манипуляций с ценами на продовольствие. Генеральная прокуратура РФ предупреждает производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры»

«Участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность. В этой связи министерству промышленности и торговли РФ предложено принять меры по урегулированию ситуации, в том числе путем введения единых требований к фасовке товаров», – заявили в надзорном ведомстве и добавили: «Состояние законности при ценообразовании на товары первой необходимости и медицинские препараты находится на особом контроле Генеральной прокуратуры РФ».

Москва, Иван Бабурин

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