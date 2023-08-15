Маск обозвал Цукерберга «цыпленком»

Американский миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X (экс-Twitter) Илон Маск назвал владельца соцсети Meta* Марка Цукерберга «цыпленком» за его отказ от поединка, – сообщают во вторник, 15 августа, СМИ со ссылкой на соцсети X и Threads.

Цукерберг в Threads написал: «Я думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезный, и пора двигаться дальше. Илон не хочет подтверждать дату (поединка,– прим.ред.), потом говорит, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе. Если Илон когда-нибудь серьезно займется организацией встречи, он знает, как со мной связаться. Я намерен сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые воспринимают спорт всерьез».

В ответ на это сообщение Цукерберга Илон Маск в своей соцсети X (экс-Twitter) написал: «Цук – цыпленок».

Вашингтон, Иван Бабурин

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