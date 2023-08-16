В Стамбуле призвали к экономии питьевой воды

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в среду, 16 августа, через соцсети призвал горожан экономить воду на фоне жаркого и засушливого лета, а Управление водных ресурсов и канализации города (İSKİ) заявило, что запасов воды в водохранилищах, снабжающих мегаполис, осталось на 61 день, – передает телеканал NTV.

В сообщении телеканала говорится, что согласно данным İSKİ, по состоянию на среду, 16 августа, наполненность водохранилищ Стамбула составляет чуть более 289 миллионов кубометров, то есть – 33,37% . В среднем за последние две недели город потребляет от 3 до 3,5 миллионов кубометров воды в сутки. Таким образом, в Стамбуле запасов воды осталось на 91 день, но если учесть, что 25% испаряются, то запасов хватит лишь на 61 день».

По прогнозам синоптиков, в Стамбуле в ближайшие десять дней осадков не ожидается, а температура воздуха составит от 30 до 32 градусов.

Стамбул, Иван Бабурин

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