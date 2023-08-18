Россияне назвали главное условие для решения родить ребенка

Фонд «Общественное мнение» в пятницу, 18 августа, опубликовал результаты исследования, из которых следует, что 96% россиян считают необходимым условием для решения родить ребенка – стабильный доход.

Согласно данным, полученным в результате опроса, следующими по важности условиями, влияющими на решение завести ребенка, россияне считают: наличие собственного жилья (79%), зарегистрированный брак (57%), наличие сбережений (52%), а также наличие профессионального образования у обоих родителей (48%).

Для рождения первого ребенка 36% россиян считают достаточной сумму ежемесячного семейного дохода от 50 тысяч до 99 тысяч рублей, 22% – 100 тысяч рублей, более 100 тысяч – 14%, доход до 50 тысяч признали достаточным 10% из числа опрошенных.

На вопрос «благоприятно ли нынче заводить детей» 43% считают скорее «да», а 42% – ответили отрицательно.

ФОМнибус – еженедельный всероссийский поквартирный опрос проводился в период с 28 по 30 июля в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах. В ходе опроса были опрошены 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Москва, Иван Бабурин

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