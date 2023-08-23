Жителей европейской части России предупредили о заморозках

Резкое понижение температуры воздуха ожидается в европейской части России. Особенно сильные заморозки будут на Урале, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, резко похолодает в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Костромской областях, Башкортостане и Пермском крае.

В Челябинской области с 24 по 26 августа ожидаются заморозки до минус двух градусов. Уже 23 августа в регионе пройдут ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

В Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае и Башкортостане температура воздуха тоже упадет до отрицательных значений. В Поволжье – до минус двух градусов.

В Костромской и Архангельской областях заморозки ожидаются ночью и утром 24 августа, пишет «Интерфакс».

Москва, Наталья Рязанова

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