На Алтае предложили вооружить врачей скорой помощи

На Алтае предложили выдать оружие бригадам скорой помощи. Медикам угрожает опасность от буйных пациентов, считает депутат регионального заксобрания Сергей Булаев.

За последние несколько недель в регионе произошло два случая нападение на фельдшеров скорой помощи. Во время одного из инцидентов врачу сломали нос.

«Я уже говорил, что бригады скорой помощи нужно вооружить электрошокерами или травматическими пистолетами, чтобы они могли давать отпор пьяным, хулиганам и другим неадекватам», – написал народный избранник в своем телеграм-канале.

Барнаул, Зоя Осколкова

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