«Одноклассники» запустили комикс с советами психологов для родителей школьников

В преддверии Дня знаний соцсеть «Одноклассники» вместе с благотворительным фондом «Арифметика добра» запустила мини-приложение, посвященное адаптации детей к новой школе. В нем собраны советы психологов, оформленные в виде комиксов со школьниками в главной роли. Благодаря проекту родители узнают, как лучше поддержать ребенка и помочь ему в непривычной обстановке.

Комикс рассказывает о ситуациях, с которыми часто сталкиваются новички в школе – от выбора подходящей одежды до чувства одиночества. Советы разделены на три части – для родителей учеников младших, средних и старших классов. Например, первоклашкам иногда сложно запоминать имена новых людей. Школьникам средних классов важно помочь правильно выбрать дресс-код. Старшеклассники могут столкнуться с проблемой конфликтных отношений с преподавателями и в знак протеста начнут прогуливать уроки.

Каждый комикс – это практическая рекомендация от психологов фонда «Арифметика добра». Самыми интересными разделами пользователи могут поделиться на своей странице в ОК. «Переход в новую школу – это довольно частое явление. Он может произойти из-за переезда или желания подобрать учебное заведение с уклоном на конкретные предметы. Новичку нужно привыкать к новым учителям и одноклассникам, а также приспособиться к условиям в учебном заведении. Эти обстоятельства вызывают тревогу и страх. Без помощи родителей здесь не обойтись, ведь именно они – самая надежная опора для ребенка. Надеемся, что благодаря советам психологов, встроенным в комиксы, преодолеть трудности будет проще, а новая школа как можно быстрее станет ребенку в радость», – отмечает руководитель направления стратегических партнерств ОК Андрей Березкин.

В официальной группе «Социальные проекты ОК» также можно найти другие рекомендации от экспертов фонда. Например, советы о том, как помочь адаптироваться к новой школе детям из приемных семей, что делать, если в новой школе начались трудности, а также лайфхаки по родительской поддержке.

Москва, Ангелина Сергеева

© 2023, РИА «Новый День»