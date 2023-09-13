Во Франции готовятся подать судебный иск на гинеколога за отказ трансвеститу в осмотре

Французского гинеколога, заявившего трансвеститу, что он не умеет осматривать мужчин, затравили в соцсетях и собираются подать судебный иск за отказ в медицинской помощи, – сообщает телеканала BFM.

В сюжете телеканала говорится, что «в конце августа пользователь Интернета опубликовал в сети критическое мнение в адрес гинеколога, работающего в медицинском центре, за отказ оказания медицинских услуг трансвеститу. На приеме врач сказал трансвеститу: «Я – гинеколог, и я лечу настоящих женщин. У меня нет навыков гинекологического осмотра мужчин. Даже если они сбрили бороду и пришли сказать, что стали женщиной».

В результате ассоциация представители ассоциации «Остановить гомофобию» заявили: «Это не просто отсутствие такта. Существует множество способов перенаправить людей к кому-то гораздо более квалифицированному специалисту для решения такого рода вопроса. На наш взгляд, это является дискриминационным и трансфобным. Ассоциация готовится к судебному разбирательству с этим специалистом».

После разразившейся травли в соцсетях гинеколог заявил, что уже сожалеет о своем высказывании.

«У меня была слишком бурная реакция, и, возможно, вы меня поймете. Но это ни в коем случае не оправдывает меня. Мне очень жаль, я действительно прошу прощения», – заявил медик в комментарии телеканалу BFM.

Париж, Иван Бабурин

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