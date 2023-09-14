«Одноклассники» открывают обновленную «Академию контента» для блогеров

Социальная сеть «Одноклассники» запускает второй поток «Академии контента» – бесплатного образовательного курса для блогеров, которые хотят развивать личный бренд. Спикерами «Академии» станут инфлюенсеры и известные эксперты.

«Академия контента 2.0» – это проект команды соцсети, который объединит всех, кто уже ведет свой блог, хочет выйти на новый уровень популярности, развить свой личный бренд и стать известным широкой аудитории. Курс продлится один месяц и будет состоять из десяти уроков.

Ученики курса будут иметь доступ не только к урокам, но и к полезным чек-листам и гайдам для работы на площадке. Кроме того, студенты будут получать обратную связь от блогеров-преподавателей и сотрудников соцсети. Лучшие ученики получат сертификаты на покупку техники для съемок контента и возможность сотрудничества с командой по работе с авторами контента ОК», – рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Преподавателями курса станут основатель женского международного сообщества «Код публичности» Ана Мавричева, блогер и телеведущая Катя Гершуни, фотограф и основатель онлайн-школы «Магия Портрета» Ольга Гладкова, автор блога «Екатерина. Честный кондитер» и участница ТВ-передач Екатерина Михайлова, художник, дизайнер и автор книг и журналов для детей Екатерина Пискунова, креатор и основатель агентства INNOE.RU Тани Шуваева, маркетолог, психолог и автор собственных курсов о контент-маркетинге Маргарита Распопова.

Первый проект «Академии контента» был посвящен тому, как делать интересный контент, снимать фото и видео, находить единомышленников. Учениками курса стали более 4,5 тысяч пользователей «Одноклассников». Лучшие выпускники курса получили е из них получили поддержку в развитии блога от соцсети «Одноклассниики».

Москва, Ангелина Сергеева

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