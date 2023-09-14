В Латвии выпустили государственное пособие с призывами к детям менять пол

Государственный центр содержания образования (VISC) Латвии выпустил пособие о сексуальном образовании «Сексуальное образование – вопросы и ответы», в котором детям объясняют, что такое пол, гендер, трансгендерность, идентичность, небинарность, а также рассказывают о нормальности смены пола и ориентации, – сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на латвийскую публицистку Элитй Вейдемане.

Латвийская журналистка Элита Вейдемане пишет: «Ладно, если бы к этому подталкивали только взрослых. В конце концов, зрелый человек поймет, что это больные перегибы. Однако детям тоже навязывают эту идеологию, потому что они податливые как глина. В школы на лекции приходят «психологи», которые убеждают детей, что смена пола – это нормально. Внучка коллеги пришла домой после такой лекции приглашенного лектора и уже не понимала, кто она такая! Родителям пришлось немало потрудиться, чтобы вернуть мозг на место. Стоит ли говорить, что две трети одноклассников чувствовали то же самое».

Как отмечает журналистка, пресс-секретарь VISC Лиена Берзиня, с которой удалось поговорить, заявила, что «с методическим материалом все в порядке, просто общество неправильно восприняло информацию».

Рига, Иван Бабурин

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