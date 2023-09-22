Обвиненную в эксгибиционизме модель приговорили к «чтению книг о морали»

Турецкую модель Мелисе Айдиналп, арестованную за прогулку по центру Стамбула в одном купальнике, суд приговорил к чтению книг о морали и социальных ценностях, – сообщает в пятницу, 22 сентября, турецкое издание, Gercek news.

В заметке издания говорится: «Мелисе Айдиналп, прогуливавшейся по центру Стамбула в одном купальнике, были предъявлены обвинения в «непристойном поведении» и «эксгибиционизме». За подобное нарушение общественного порядка, согласно Уголовному кодексу Турции, предусмотрено до года тюремного заключения. Однако суд освободил Мелису из-под стражи, и приговорил ее к посещению публичной библиотеки не реже двух раз в неделю, где она обязана читать книги о морали и социальных ценностях. Кроме того, суд запретил Мелисе Айдиналп выезжать за границу».

Стамбул, Иван Бабурин

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