В Греции стадо овец разорило фермера, съев урожай конопли

Стадо овец в Греции разрушило теплицу с коноплей и съело 100 килограмм каннабиса, чем практически разорило фермера, и так пострадавшего от недавних наводнений, обрушившихся на страну, – сообщает в пятницу, 22 сентября, греческое издание Greek Reporter.

В заметке издания говорится: «Стадо овец, пасшееся в на наполовину затопленной Салоникской равнине в Греции, разорило теплицу фермера, выращивающего медицинский каннабис. Животные разрушили теплицу с коноплей и съели 100 килограммов урожая. Пастух заподозрил неладное, когда овцы начали себя странно вести».

«Я не знаю, плакать или смеяться. У нас была волна жары, и мы потеряли большую часть производства. У нас были наводнения, мы потеряли почти всё. А теперь это… Стадо зашло в теплицу и съело то, что осталось. Я не знаю, что сказать, честно», – сказал фермер в интервью Greek Reporter.

Издание пишет, что «причиной вторжения стада в теплицу с коноплей, скорее всего, стал недостаток травы в долине, поскольку из-за недавнего разрушительного шторма и наводнений многие пастбища в Греции оказались подтоплены».

Афины, Иван Бабурин

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