Культурные маршруты, онлайн-экскурсии и рамки: «Одноклассники» отметят День туризма

Ко Дню туризма «Одноклассники» выпустили культурный путеводитель по России. Маршруты объединили достопримечательности разных регионов и интересные факты из жизни известных личностей. Гид будет доступен группе «Культура в ОК» и по тегу #КультурныйМаршрутОК.

С 26 по 28 сентября для пользователей будут опубликованы более 30 культурных маршрутов, более 10 видеоэкскурсий (например, по Музею Мамина-Сибиряка в поселке Висим), тематические посты и специальные рамки (с фразами «Хочу в отпуск», «Люблю Урал», «Хочу увидеть Сахалин» и другими).

Пользователи смогут отправиться в онлайн-тур и узнать много интересных фактов о городах России. Маршруты будут сопровождаться небольшой историей, которая связывает поэтов, художников и других деятелей культуры с определенным местом.

Так, на острове Валаам в Карелии есть Шишкинская сосна – считается, что именно это дерево в 1858 году запечатлел на своей картине «Сосна на Валааме» Иван Шишкин. Нижний Новгород, в свою очередь, повлиял на судьбу Федора Шаляпина, ведь в местном театре он встретил свою будущую жену. Также пользователи пройдут по следам Владимира Арсеньева и совершат путешествие по острову Шикотан.

В числе партнеров проекта – культурно-туристические порталы регионов России, туристские информационные центры, Русское географическое общество и Russia Travel.

Москва, Елена Владимирова

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