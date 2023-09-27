Индонезийским женщинам полицейским запретили красить волосы, стричься «под мальчика» и носить парики

Национальная полиция Индонезии выпустила директиву, согласно которой женщинам-офицерам запрещено красить и распускать волосы, стричься под мальчика, носить парики и яркие платки, – сообщает в среду, 27 сентября, индонезийское издание Jakarta Globe.

Начальник отдела кадров Национальной полиции, генерал-инспектор Деди Прасето заявил: «Директива соответствует стандартам прически для женщин-военнослужащих и полицейских во всем мире и направлена на поддержание единообразия. Женщинам-офицерам также не разрешается носить стрижку «ежиком», что обычно ассоциируется с их коллегами-мужчинами. Мусульманкам разрешено носить хиджабы. А вот парики строго запрещены, за исключением медицинских соображений. Это правило не распространяется на женщин-офицеров, выполняющих задания под прикрытием».

«Директива запрещает изменять естественный цвет волос и носить яркие головные аксессуары. Женщинам-офицерам полиции предписано следить за длиной волос – они не должны выходить за пределы воротника более чем на два сантиметра, или же должны быть собраны в пучок», – говорится в заметке Jakarta Globe.

Джакарта, Иван Бабурин

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